précocité de prouesse: Kylian Mbappé fait son entrée dans la « bible » des records !

À force d’établir des records, Kylian Mbappé ne pouvait que entrer dans la bible de ces derniers. Du haut de ses 19 ans, voilà que l’attaquant du PSG figure désormais officiellement dans le célèbre « Guinness World Records ».

Le jeune prodige fait son entrée dans le livre qui se charge chaque année depuis 1955 de recenser les plus belles prouesses humaines et naturelles. Entrée remarquée, puisque ce sont deux records qui lui sont attribués. Le voilà auréolé du titre de plus jeune buteur d’une demi-finale de Ligue des champions, pour s’être distingué avec Monaco contre Turin le 9 mai 2017.

Kylian Mbappé va bientôt faire son entrée dans le célèbrissime livre Guinness des records «au sein des pages d’ouverture de l’édition 2020 à paraître en septembre 2019», explique un communiqué.

Du haut de ses 18 ans et 140 jours, il avait trompé la vigilance de Buffon, de 21 ans son aîné, lors de la défaite 1-2 des Monégasques au match retour sur la pelouse du Juventus Stadium. Quelques mois plus tard, il devient le plus jeune joueur nommé pour le Ballon d’or, le 9 octobre 2017, à 18 ans et 293 jours. Il finira 7e du classement, derrière son coéquipier Neymar, qui avait atterri au pied du podium.