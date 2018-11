Plumé par Blac Chyna, Rob Kardashian contre attaque sévèrement (vidéo)

Blac Chyna, ex belle-soeur des soeurs Kardashian ne cache pas ses sentiments pour son ex Rob Kardashian.

Parents d’une petite fille prénommée Dream, qui vient tout juste de fêter ses deux ans, Rob Kardashian et Blac Chyna ont eu bien du mal à s’entendre après leur rupture. La cerise sur le gâteau, c’est que le petit frère de Kim Kardashian veut revoir les termes de leur accord. Selon The Blast, après avoir consulté les documents concernés, Rob Kardashian a demandé à ce que la pension qu’il verse à Blac Chyna soit modifiée et même inversée.

Pour purepeople, comme son ex gagne à présent plus d’argent que lui, Rob Kardashian estime qu’il n’a plus à lui payer les 20 000 dollars mensuels ordonnés il y a quelque temps par la justice. A l’en croire, avec son statut de jeune millionnaire, Blac Chyna peut aisément subvenir à ses besoins et surtout à ceux de leur fille Dream qui a tout récemment fêté ses deux ans. Pour l’heure, la justice a mis en suspens les versements en attendant de réétudier le dossier de Rob d’après TMZ.