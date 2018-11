Pieds nus, Meghan Markle dévoile sa cicatrice d’une douloureuse opération (photos)

Kumar Kunasingam, chirurgien consultant en traumatologie et orthopédiste à l’hôpital BMI Shirley Oaks, relayé par The Mirror, explique que la cicatrice est certainement due à la chirurgie de l’oignon ouvert – qui peut être très douloureuse. « Cela peut prendre jusqu’à trois mois avant que les patients puissent à nouveau porter des talons » a t-il déclaré. L’opération a été subie en 2014 après qu’elle ait souffert d’oignons pendant quatre ans. « L’articulation du métatarse [l’os au-dessus du gros orteil] où les oignons ont tendance à se former a plusieurs couches » indique le chirurgien . A l’en croire, pendant l’opération, il faut couper toutes ces couches pour atteindre l’os, qui est ensuite cassé, redressé et épinglé. »

«En 2015, vous pouvez voir que sa cicatrice est toujours rose mais elle a délibérément choisi des talons qui ne frottent pas sur la région. Il y a aussi beaucoup de générosité et de place dans ses chaussures et j’imagine que tout cela est dû à sa chirurgie à l’oignon » rapporte Kumar qui souligne que depuis son opération, Meghan Markle, 37 ans, a fait des choix intelligents avec ses chaussures.

Soulignons que Meghan Markle est connue pour son amour des talons Manolo Blaknik et possède une collection de chaussures de créateur valant des milliers de dollars.

