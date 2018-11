« Pensez-vous qu’il est facile d’être marié à moi ? », Donald Trump à propos de son épouse Melania

Le président Donald Trump et le vice-président Mike Pence ont uni leurs forces lors d’un rassemblement à Indianapolis, dans l’Indiana, vendredi soir, le premier de deux rassemblements auxquels M. Trump participera dans l’Indiana en Virginie-Occidentale.

Lors de ce rassemblement, le président américain a partagé son empathie avec la première dame, Melania Trump pour l’avoir enduré. Trump a félicité sa femme lors de ce rassemblement à Indianapolis vendredi soir. Il la reconnaît fréquemment lors de ses événements.

Est-il facile d’être mariée à Donald Trump ?

«Ce n’est pas si facile que ça», a reconnu le Président américain en évoquant devant ses partisans en Virginie-Occidentale la vie que mène son épouse Melania à ses côtés. En prononçant un discours devant ses partisans en Virginie-Occidentale le 2 novembre, Donald Trump a chanté les louanges de son épouse Melania.

«Elle est une magnifique, magnifique Première dame. (…) Et si vous croyez que c’est facile d’être la Première dame et d’être mariée avec moi, ce n’est pas si facile que ça», a-t-il ainsi déclaré, cité par Dailymail.

Sa participation à la campagne électorale soutenait les candidats républicains d’Indiana, en particulier le candidat au Sénat Mike Braun aux côtés de Pence, l’ancien gouverneur de l’Indiana.

Nous n’avons jamais eu de moments tels que ceux que nous avons maintenant

Le Président Donald Trump a confié en juin dernier qu’il n’avait jamais eu de relations aussi bonnes avec son épouse Melania que celles qu’ils avaient actuellement.

«Nous n’avons jamais été mieux que ce que nous sommes maintenant. Nous n’avons jamais eu de moments tels que ceux que nous avons maintenant», a-t-il déclaré devant ses partisans lors d’un rassemblent en Caroline du Sud.

Le 6 juin 2018, le Président américain a voulu mettre les points sur les i après l’absence prolongée de la Première dame à la suite d’une opération, rappelle également The Huffington Post.

« Les médias Fake News ont été si injustes et vicieux envers ma femme, notre merveilleuse Première dame, Melania. Pendant sa convalescence, après son opération, ils ont tout relayé, de sa mort imminente au lifting, qu’elle aurait quitté la Maison-Blanche (et moi) pour New York ou la Virginie, qu’elle aurait subi de mauvais traitements ou je ne sais quoi d’autre. Que des mensonges, elle va très bien! », a-t-il dénoncé sur Twitter.

The Fake News Media has been so unfair, and vicious, to my wife and our great First Lady, Melania. During her recovery from surgery they reported everything from near death, to facelift, to left the W.H. (and me) for N.Y. or Virginia, to abuse. All Fake, she is doing really well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 6, 2018

Et d’ajouter: « Quatre reporters ont vu Melania à la Maison-Blanche la semaine dernière, se rendant gaiement à une réunion. Ils n’ont jamais rapporté cette observation parce que cela impacterait le récit délirant selon lequel elle vivrait dans une autre partie du monde, qu’elle serait sérieusement malade, ou quoi que ce soit d’autre. Les infos mensongères sont vraiment nuisibles ».