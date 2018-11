Pacifique: quelques moments forts de la tournée officielle de Meghan Markle et du Prince Harry

La première tournée officielle dans le Pacifique du duc et de la duchesse a connu un grand succès. Ce voyage était parsemé d’une multitude de looks, de rencontres de tous genres, de paysages variés que de dépaysant. il a aussi été le point de plusieurs moments.

Cette première tournée de Meghan Markle et du Prince Harry a été d’une réussite. Ils ont visité l’Australie, les îles Fidji et Tonga, ainsi que la Nouvelle-Zélande dans un intervalle de 16 jours suivie de 70 engagements divers et variés. Cette tournée était parsemée de nombreux agréables moments. Le couple s’est rendu à l’Opéra de Sydney le lendemain de leur venue en Australie le 16 octobre 2018. Ce fut le lieu d’une nouvelle rencontre d’Harry avec une vielle Mamie de 98 ans nommée Daphne Dunne, qu’il avait vu depuis 2015, puis 2017. Très content de la revoir, le duc l’appela ‘’son Australienne préférée’’. Il a également profité de l’occasion pour faire la présentation de sa femme à la nonagénaire dont le mari était décédé lors de la seconde guerre mondiale. Cette dernière les a félicités pour l’arrivée de leur premier enfant.

Le couple royal a été accueilli le 17 octobre à Dubbo par des élèves australiens. Un petit garçon âgé de 5 ans atteint de trisomie 21, qui faisait partie du lot s’est jeté dans les bras d’Harry puis a joué avec ses barbes. Après le prince, il a échangé un tendre câlin avec la duchesse. Ce fait craquant a largement effectué le tour de la toile. Le duc et la duchesse ont ensuite mis cap sur Victoria Park de Dubbo, où Harry a prononcé un discours sous un parapluie gardé par sa tendre épouse suite à une grande pluie. Ce fut un moment de complicité durant lequel les futurs parents n’ont pas cessé d’échanger de sourire et de regards attendri.

Par ailleurs, l’annonce de la première grossesse de Meghan Markle ainsi que le coup d’envoie de cette première tournée ont été donnés au moment. Le couple royal a donc rencontré le gouverneur général d’Australie au lendemain de la confirmation de Buckingham Palace. Au cours de leur visite au jardin botanique de Melbourne, Meghan Markle a rencontré Gavin, un jeune garçon de 6ans qui lui a donné un collier de pâtes qui a été fabriqué par ce dernier. Ce bijou qui a été porté par la duchesse durant tout le reste de sa visite a permis à ce garçon de faire un bon chiffre d’affaire. Car les commandes n’ont pas cessé de l’assaillir.