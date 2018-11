Omar Sy: le début de sa belle histoire d’amour avec Hélène il y a 20 ans

Hélène et Omar sont mariés depuis onze ans, ils ont cinq enfants. Mais lorsque le couple s’est rencontré pour la première fois, il s’est passé “un truc très bizarre”.

La star d’Intouchables, 40 ans, va bientôt apparaître dans un documentaire inédit intitulé “Omar Sy, c’est ta chance”, qui sera diffusé sur Canal+ le 30 novembre 2018. Dans l’élément, Omar Sy évoque notamment sa belle histoire d’amour avec Hélène, la mère de ses cinq enfants. “J’arrive et je vois cette fille. Et il se passe un truc très bizarre. Je reconnais quelqu’un que je n’ai jamais vu”, se souvient Omar. Et à Hélène de confirmer: “Ça s’est fait tellement naturellement. On n’a jamais trop su l’expliquer. Il est persuadé qu’on s’est vus dans une vie antérieure ou quelque part sans vraiment s’en souvenir.”

Mariés depuis 2007, Omar et Hélène Sy ont cinq enfants: trois filles et deux garçons. En 2018, l’acteur français, qui a récemment mis en vente sa maison en Californie, avait annulé la promotion de son nouveau film à cause d’une polémique avec Eric Zemmour. “Je n’ai pas envie de prononcer son nom. J’ai compris comment il fonctionnait. Pas question d’entrer dans son jeu et de faire marcher son petit business.”, a expliqué l’acteur dans les colonnes du JDD.