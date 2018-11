Olivia Culpo flèche son ex le jour de son anniversaire sur Instagram

Le mannequin et actrice Olivia Culpo, après avoir posté sur la page Instagram de Tristan Thompson « J’espère que vous aurez des épinards entre les dents et que personne ne vous le dira », quand les rumeurs circulaient que ce dernier trompait sa femme Khloé Kardashian, vient de s’en prendre à son ex en publiant une photo tendancieuse le jour d’anniversaire de ce dernier.

En effet, Olivia Culpo et son ex-petit ami Danny Amendola, joueur de la NFL avaient rompu dans le mois de mars dernier et ont repris quelques mois plus tard (en septembre). Cette dernière avait même publié une photo d’eux avec l’air heureux et câlinés en début de la semaine dernière. Mais, à en croire les rapports de People, Danny a été vu entrain de s’amouracher avec une autre femme vers la fin de la même semaine. Or ce dernier était toujours avec le mannequin. Ce qui justifie donc la colère d’Olivia ainsi que son post sur Instagram hier dimanche 4 novembre 2018.

Par ailleurs, le dimanche étant l’anniversaire de Danny, Olivia a donc pris la décision de lui faire un remember de ce qu’il a raté en postant une photo de son poignet dans une Rolex super chère légendée « On dirait que c’est mon cadeau maintenant. JOYEUSE FÊTE À MOI ».