Nigéria: le message poignant de l’épouse de Peter, Lola Okoye au duo P-square

A l’occasion du 39 ème anniversaire du célèbre duo nigérian P-square, l’épouse de Peter, Lola Okoye a dévoilé des souhaits pour son époux et son beau frère dans une publication sur instagram.

La séparation du célèbre duo de musique nigériane, P-square a été effective en 2017. Une triste réalité qu’ont déploré plusieurs ténors de la musique nigériane et même le président Muhammadu Buhari. Face à cette situation qui n’a fait que trop durer, l’épouse de Peter, Lola Okoye a profité de leur 39 eme anniversaire pour adresser un message aux deux frères jumeaux dimanche 18 novembre 2018, jour de leur anniversaire.

Dans son message, Lola Okoye souligne que Peter et Paul ne font qu’un, pas deux. « Je manque les mots quand il s’agit de votre affaire. Je prie pour que Dieu le Tout-Puissant continue à vous guider et à vous protéger » peut on lire dans son message dans lequel, elle prie pour l’adoucissement des cœurs des frères jumeaux. « Je vous célèbre aujourd’hui. Je vous aime tous les deux. Vous êtes des légendes. Vous êtes bénis. Vos enfants vous adorent. Nous vous adorons. Que Dieu vous bénisse aujourd’hui et tous les jours. Peter et Paul ne font qu’un, pas deux. Joyeux anniversaire ! « Peterpsquare @rudeboypsquare », a-t-elle écrit sur Instagram.

P-Square est un groupe de hip-hop nigérian, originaire de Lagos. Il est composé des frères jumeaux Peter et Paul Okoye, nés le 18 novembre 1981.