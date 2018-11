Nigeria: le cube Maggi au cœur d’une polémique

Au Nigéria, une publicité de la société Maggi créée la polémique à cause de la description de la femme qui y est faite.

Le célèbre bouillon cube Maggi, aliment clé de la cuisine nigériane commercialisé par Nestlé a lancé le 30 octobre 2018, sa nouvelle publicité à la télévision nigériane et sur les réseaux sociaux dans laquelle, la femme est décrite comme rétrograde et sexiste. En effet, dans ladite publicité qui suscite de vives polémiques, le bouillon cube est présenté comme une aide essentielle à la femme urbaine et active, et fait de sa vie, une mère de famille, une épouse attirante, une femme d’affaires de poigne et une cuisinière hors pair. Selon bfmtv, la dernière séquence de la publicité s’achève sur un plan montrant une femme souriante qui déclare « aimer tout ce qu’elle fait ».

Et la toile s’enflamma…

Sur les réseaux sociaux, certains jeunes célèbrent cette vision de la femme moderne, active, heureuse de mener de front sa carrière ambitieuse et de cuisiner pour sa famille. « J’aime le fait que ce soit une mère, qu’elle dirige des hommes – dans son travail -, et soit toujours une conquérante », a commenté un internaute. Par contre, d’autres dénoncent la « misogynie » de cette campagne, où la femme « souffre et continue à sourire ». « La femme travaille à plein temps, fait la cuisine, s’occupe des enfants, pendant que vous…? », s’interroge un internaute relayé par bfmtv.

La société Maggi s’explique…

Selon la société Maggi, l’idée était de célébrer la femme active dans un pays où l’immense majorité des femmes s’occupent des tâches ménagères en plus de leur vie professionnelle accomplie. Mieux, Nestlé, patron de Maggi, ne s’attendait pas à une telle controverse. « La société nigériane évolue rapidement et nous voulons prendre part à ce changement », a expliqué Victoria Uwadoka, responsable de la communication pour Nestlé Nigeria. A l’en croire, la société a même changé son slogan « Avec Maggi, chaque femme est une star », en « Avec Maggi, cuisinez la différence ».

Selon les chiffres du groupe Nestlé, l’enjeu commercial est de taille car 90 millions de cube Maggi sont vendus quotidiennement au Nigeria, pays qui compte près de 180 millions d’habitants.