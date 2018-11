Nigéria : deux importants chefs djihadistes de Boko Haram abattus (Armée)

L’armée du Nigeria a déclaré dimanche que ses troupes avaient tué deux commandants de Boko Haram et repris le contrôle de certaines communautés lors des opérations de déminage en cours dans l’Etat de Borno.

L’armée, sur son compte twitter, a déclaré que les commandants identifiés comme Abu Rajal et Tuja Sa’inna Banki, ont été tués dans l’opération. «Rappelons que les troupes de la 25e brigade de la force opérationnelle de Chibok et de la 28e brigade de la force opérationnelle de Damboa ont lancé des opérations conjointes de déminages de Gumsuri à Gambori (Borno) le 9 novembre 2018; ils ont nettoyé et libéré avec succès certains villages », a déclaré l’armée.

« Des informations parvenues au QG de l’armée nigériane, ont confirmé que deux commandants terroristes bien connus, de Boko Haram, nommés Abu Rajal et Tuja Sa’inna Banki, avaient été tués au cours des opérations de déminage », a-t-elle ajouté en concluant que « le chef d’Etat-major de l’armée, le lieutenant-général Tukur Buratai, a félicité les troupes et les a exhorté à procéder à de nouvelles incursions et à des opérations de déminage pour veiller à ce que les vestiges des insurgés soient complètement éliminés. »