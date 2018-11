Nigéria: attaque présumée de Boko Haram, au moins 15 morts

Des membres présumés du groupe islamiste Boko Haram ont tué au moins 15 personnes lors d’une attaque contre un groupe de villages dans le nord-est du Nigeria survenu mercredi, ont indiqué des habitants à Reuters.

Un journaliste de Reuters a dénombré cinq corps brûlés dans les restes de leurs maisons dans le village de Kofa, tandis qu’un chef de village de Dalori, situé à proximité, a déclaré qu’une personne avait été tuée et que deux habitants de Bulabrin avaient annoncé la mort de neuf personnes. Le conflit entre l’armée nigériane et les insurgés islamistes a fait plus de 27.000 morts dans le nord-est du Nigéria depuis 2009, et dans ce contexte de tensions et en vue des élections générales en février 2019, tous les experts craignent une grave escalade des violences.