Nicolas Sarkozy: sa femme Carla Bruni triste et inconsolable

L’ancienne première dame française, la femme de l’ex président Nicolas Sarkozy, Carla Bruni est en deuil. Sa meilleure amie Charlotte Delachaux est décédée le 3 novembre 2018.

Carla Bruni fait le deuil de son amie, Charlotte Delachaux décédée le 3 novembre 2018. Triste, l’ex première dame a adressé sur son compte Instagram, un dernier message à sa meilleure amie décédée à seulement 51 ans.

Le constat est visible, dans cette bien plus triste publication qui a fait réagir ses près de 370 000 abonnés, on peut ressentir la tristesse d’une amie fidèle et inconsolable. Même si les raisons de sa mort n’ont pas été dévoilées, il est clair que cet événement affecte beaucoup Carla Bruni. Très proches, les deux amies ont vécu ensemble. Charlotte Delachaux et Carla Bruni avaient le même âge et la même intensité de vivre et de profiter de chaque instant de leur vie.

« Aujourd’hui vendredi 9 Novembre, sous un merveilleux soleil d’automne, veillés par de grands arbres aux feuilles rousses et dorées, nous étions nombreux pour te dire au revoir ma Charlotte et je crois que ça t’aurait plu. Tes filles, tes parents, ton frère, ta sœur, tes cousines et cousins, tes amis, les enfants, ta famille toute entière, tout le monde était là. Et il restait dans l’air malgré la tristesse, comme un air de gaieté et de joie : tu étais encore avec nous… Repose en paix » peut on lire en légende d’un cliché d’une femme en noir et blanc.