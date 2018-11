Neymar attaque l’arbitre de Naples – PSG: « Il m’a manqué de respect »

Auteur d’un match nul (1-1), mardi 6 novembre au stade San Paolo de Naples, en Ligue des champions, le club de la capitale est toujours en mesure de se qualifier pour les huitièmes de finale. Sur la corde raide, les joueurs du club de la capitale ont rempli leur mission en ramenant un précieux match nul de leur déplacement en Campanie, lors de la 4e journée de la phase de poules de Ligue des champions.

Sanctionné d’un carton jaune en fin de rencontre, le joueur parisien avait applaudi ironiquement M.Kuipers en retour, mais n’a pas mâché ses mots contre l’arbitre après le match. Dans le viseur du joueur du PSG, le penalty accordé à l’adversaire, découle à leur sens d’une position de hors-jeu, et celui oublié sur Juan Bernat dans l’autre surface. La star brésilienne assure même que le Néerlandais lui a manqué de respect. Visiblement, l’homme au sifflet a tenu des propos déplacés.

Neymar, lui, a surenchéri au micro des médias brésiliens. Pas tant ses erreurs, mais plutôt ce que l’arbitre M.Kuipers lui a dit « L’arbitre a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû me dire. Il m’a dit des choses que je n’ai pas l’habitude d’entendre de la part d’un arbitre. Je n’ai pas envie de le répéter. Mais les dirigeants doivent faire quelque chose».

‘on a droit à du respect en retour.’

« On nous demande de respecter l’arbitre, on a droit à du respect en retour. Je me fiche de ses erreurs, il est humain et ça peut arriver. Mais j’ai fini par perdre mes nerfs à cause de ce qu’il m’a dit, il ne peut pas dire ça. Ce n’est pas parce qu’il a un sifflet, un carton jaune et un carton rouge qu’il peut se croire supérieur à tout le monde. »

Difficile de juger sans avoir les propos de Kuipers, mais il est très rare de voir une telle accusation.

Le PSG est toujours troisième du groupe C de la Ligue des champions après son nul à Naples. A deux journées de la fin de la phase de poules, le suspense est total: Paris, Naples, Liverpool et l’Etoile Rouge de Belgrade peuvent encore tout gagner et tout perdre. Mais pour Neymar et les siens, un autre scénario que deux victoires face aux Reds et à Belgrade serait très incertain.