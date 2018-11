Michelle Obama: ce qu’elle ne “pardonnera jamais” à Donald Trump

L’ancienne première dame américaine Michelle Obama a des griefs contre le président Donald Trump qu’elle accuse d’avoir “mis en danger” sa famille.

Le 13 novembre prochain, Michelle Obama publiera ses mémoires intitulés “Becoming” (“Devenir”). Il s’agit d’un bouquin principalement consacré à son rapport avec le monde de la politique, dans lequel elle a été propulsée lors de l’élection de son mari Barack Obama à la tête des États-Unis en 2008. Dans son ouvrage, l’ex-Première dame y règle également ses comptes avec Donald Trump comme l’indique un extrait obtenu par le Washington Post.

. “Donald Trump, hurlant ses sous-entendus irresponsables, a mis ma famille en danger. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais” a t-elle dénoncé.

Pour rappel, lors du premier mandat de l’ancien président Barack Obama, une théorie du complot selon laquelle il avait falsifiée son certificat de naissance, et serait en vérité un citoyen du Kenya, avait fait son apparition. Cette vaste campagne exigeant du président qu’il rende ce document officiel avait été largement soutenue par Donald Trump, qui avait multiplié les déclarations sur le sujet. Un comportement jugé choquant par Michelle Obama.

“Toute cette théorie du complot était folle et malintentionnée, et la xénophobie qu’elle reflétait était à peine dissimulée”, peut on lire dans son livre. Aussi, s’interroge t-elle: “Mais c’était aussi dangereux et fait délibérément pour exciter les extrémistes et les fous. Et si l’un d’entre eux avait décidé de charger une arme et de prendre la voiture en direction de Washington? Et si cette personne avait voulu s’en prendre à nos filles?”.