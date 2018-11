Meghan Markle: un nouveau scandale qui ne va pas du tout plaire à la famille royale

Meghan Markle va peut-être devoir bientôt faire le point sur la liste de ses véritables amis. D’après la presse britannique, l’une de ses proches aurait mis avant ses liens étroits avec la femme du prince Harry pour obtenir un précieux bien.

A peine rentrée de sa première tournée officielle, Meghan Markle est déjà replongée dans le bain médiatique. La presse anglaise accuse sa meilleure amie Jessica Mulroney d’avoir profité de sa proximité avec la duchesse pour obtenir une voiture de luxe. L’intéressée nie les faits.

L’amitié entre Meghan Markle et Jessica Mulroney ne date pas d’hier. Les deux femmes se sont connues il y a 7 ans, alors que la duchesse de Sussex était encore actrice et venait tout juste de s’installer à Toronto pour tourner la série Suits. Ensemble, elles ont même un temps travaillé sur un blog lifestyle The Tig. Alors, lorsque l’épouse du prince Harry est partie pour l’hémisphère sud fin octobre, son amie n’a pas tardé à la suivre. Si la confidente devait initialement conseiller Meghan sur certaines de ses tenues et l’aider psychologiquement durant cette première grossesse, la presse britannique assure qu’elle a profité de sa proximité avec la duchesse pour négocier l’obtention d’une toute nouvelle Jaguar.