Meghan Markle: ses scènes de jalousie inquiètent le prince Harry

La jalousie de l’ex-actrice américaine Meghan Markle suscite les inquiétudes de son époux, le prince Harry.

Lors de leur tournée royale en Nouvelle-Zélande, une femme a tenté d’avoir un bisou de la part du prince Harry alors que Meghan Markle et son époux visitait Rotorua, mercredi 31 octobre 2018. Pour la circonstance, une foule immense et conquise attendait le duc et la duchesse de Sussex pour les acclamer, les toucher et pourquoi pas les embrasser. Ainsi, dans la foulée, Sue Cauldwell, une enseignante de 62 ans a tenté d’arracher un sourire au prince Harry. Selon The Sun, l’intéressé avait déjà rencontré la princesse Anne dans les années 70 et était impatiente de pouvoir approcher le neveu de celle-ci.

Le média rappelle qu’elle avait, en son temps, promis, à l’occasion d’une blague avec la collègue de son mari, de tenter d’obtenir un baiser de la part du prince Harry. Seulement, le baiser n’a pas vraiment plu au prince Harry. C’est pourquoi, malgré la foule qui l’encourageait avec un « Allez-y », il a préféré décliner l’offre. « Oh non, je ne peux pas faire ça. Je pourrais avoir des ennuis ! » a laissé entendre le prince Harry sans langue de bois. Un bout de phrase qui prouve que le prince Harry semble avoir peur que Meghan Markle lui fasse une scène.

Toujours lors de cette petite visite, la jeune Catalina Rivera, une fille de 12 ans a eu beaucoup plus de chance. Cette petite fille de deux ans a pu recevoir un énorme câlin de la part de Meghan Markle.