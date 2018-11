Meghan Markle: les six règles de la famille royale déjà enfreintes (vidéo)

La chaîne YouTube SYMPA a dévoilé les six règles de la famille royale déjà enfreintes par Meghan Markle depuis son mariage avec le prince Harry.

Depuis son entrée dans la famille royale en mai 2018, Meghan Markle est la cible des médias people. Sur le devant de la scène royale, elle est la grande favorite du monde, tout en étant une pionnière en matière de mode, de style et de causes humanitaires. Mais une partie du charme de la duchesse de Sussex, son titre officiel, vient aussi du fait qu’elle est un peu rebelle, n’est-ce pas ? Même si cela ne fait pas encore très longtemps qu’elle appartient à la famille royale britannique, elle est déjà en train de faire bouger les choses, et elle ne suit pas toujours à la lettre les nombreuses règles qui accompagnent son nouveau statut.

1- Pas de blouses sans manches 1:06

En effet, les femmes royales n’ont pas le droit de porter des hauts trop révélateurs, dévoilant leurs épaules. Et pourtant, en juin de cette année, Meghan a participé à la cérémonie « Trooping the Colour », qui célèbre l’anniversaire officiel du souverain britannique, parée d’un bel ensemble rose qui dégageait son cou et ses épaules. Elle a fait parler d’elle, mais a assumé son choix. Regarde cette vidéo pour savoir comment elle enfreint les règles, et tu découvriras aussi les 3 règles auxquelles elle s’est pliée.

2- Son mariage 1:46

– Elle et le prince Harry ont également rompu la tradition concernant le gâteau de mariage. Depuis l’époque de la reine Victoria et du prince Albert, le gâteau de mariage traditionnel est aux fruits. Au lieu de cela, ils ont opté pour un magnifique gâteau au citron et aux fleurs de sureau préparé par un chef qui partage les valeurs de Meghan en matière d’alimentation durable.

3- Brushing impeccable

– Le protocole royal doit être suivi de la tête aux pieds, et cela inclut les cheveux. Il stipule que les cheveux doivent être lisses et propres. Mais on a vu Meghan avec des allures plus décontractées, et des coiffures style « je viens de sortir du lit ».

– Meghan Markle doit toujours porter des collants. C’est une règle royale dictée par la Reine elle-même : les femmes de la famille royale britannique doivent porter des collants couleur chair lorsqu’elles portent des jupes ou des robes. Mais Meghan aime suivre ses propres règles.

5- Pas de jupes courtes ni de décolletés plongeants 4:10

– On l’a vue dans des robes décolletées, qu’elle porte habituellement avec des blazers pour se couvrir un peu. Elle porte souvent des jupes midi, mais on l’a aussi vue dans des jupes plus courtes qui s’arrêtent au-dessus du genou.

6- Pas de manifestation publique d’affection 4:55

– Elle s’accroche fréquemment à son bras, ou tu peux les voir marcher bras dessus bras dessous. Le prince Harry a déjà été aperçu en train de lui murmurer des choses à l’oreille à plusieurs reprises.