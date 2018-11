Meghan Markle – Harry: cette règle très stricte du protocole royal pour le prénom de leur premier bébé

Après l’annonce de la grossesse de Meghan Markle, tous les regards sont rivés sur la future maman et son époux le prince Harry. Le duc et la duchesse de Sussex doivent d’ailleurs faire face à un protocole bien spécifique pour le choix du prénom de leur bébé.

Le choix du prénom d’un futur bébé est une étape cruciale. Un moment important pour les parents qui nécessite parfois une grande réflexion. Enceinte de plus de douze semaines, Meghan Markle doit ainsi suivre à la lettre le protocole instauré par la Couronne. Après 16 jours intensifs de voyage pour sa première tournée royale aux Antipodes, la duchesse de Sussex peut désormais se reposer et ainsi se consacrer pleinement à sa grossesse et au choix du prénom de son futur bébé. Mais il y a évidemment des règles à suivre.

Selon cette règle, les membres de la famille royale qui pourraient prétendre au trône doivent porter le nom d’anciens rois ou d’ancêtres royaux. Cependant, ceux qui ne sont pas directement dans l’ordre de succession ont plus de liberté, et sachant que Prince Harry et Meghan Markle ont déjà tendance à enfreindre le protocole royal, ce n’est pas sûr que les deux tourtereaux respectent ce principe, d’autant plus que leur futur enfant serait seulement 7e dans l’ordre de succession.

Les bookmakers parient néanmoins déjà en nombre sur un nom royal pour leur premier enfant, mais quoiqu’il arrive, Harry et Meghan devront au moins respecter la tradition de dévoiler le nom du bébé à la Reine et au reste de la famille royale quelques jours avant l’annonce publique.

A l’instar de sa belle-sœur Kate Middleton, Meghan Markle devra attendre quelques jours après la naissance de son bébé pour révéler le prénom choisi. Le temps d’en informer la reine Elisabeth II et les autres membres de la famille.

Mais habituée à enfreindre quelques règles et autres protocoles instaurés par la famille royale, Meghan Markle acceptera-t-elle de suivre cette tradition ?