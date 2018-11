Meghan Markle et prince Harry: leur plan pour une éducation normale du bébé royal

L’ancienne actrice américaine Meghan Markle et son époux, le prince Harry ont établi un plan pour s’assurer que leur enfant ait une éducation normale.

Le bébé royal de Méghan recevra une éducation normale qui comprendra des tâches ménagères et l’utilisation des transports en commun, rapportent des experts de la famille royale. Selon ces derniers, le duc et la duchesse de Sussex veulent «élever des enfants qui connaissent les valeurs des choses normales de la vie». Contrairement aux cousins Prince George , Princesse Charlotte et Prince Louis, l’enfant qui naîtra au printemps prochain n’aura probablement pas de titre de prince ou de princesse.

Harry et Meghan entendent, selon le correspondant royal Omid Scobie, « changer les règles royales en matière de parentalité » et ont « défini un plan » sur la manière dont ils souhaitent élever leurs enfants. « ‘Meghan emmènera ses enfants dans le métro. Ils auront des tâches ménagères et des emplois un jour. Ils ne seront pas gâtés » a confié le correspondant.

Notons que si le nouveau bébé royal est un garçon, il deviendra probablement le comte de Dumbarton, titre subsidiaire attribué au prince Harry le jour de son mariage, tandis qu’une fille deviendra Lady Mountbatten-Windsor.