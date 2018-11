Meghan Markle et le prince Harry quittent leur chalet pour une raison bien précise

Meghan Markle et son époux le prince Harry souhaitent quitter leur deux chambres à coucher au Kensington Palace pour plus d’espace pour élever leur famille”.

Le prince harry et Meghan Markle auront leur premier enfant au printemps prochain. C’est pourquoi, le duc et la duchesse de Sussex souhaitent quitter leur chalet de deux chambres à coucher de Nottingham situé au palais de Kensington. «Ils auront bientôt des bureaux, il serait donc logique qu’ils vivent plus loin. Il n’y a aucune raison pour que leur domicile à Londres soit au palais de Kensington. Il y a beaucoup d’autres options, y compris utiliser leur propre argent pour acheter leur propre logement», explique un porte-parole du Kensington Palace qui a déclaré que ce n’était “pas vrai” qu’Harry et, en particulier, Meghan convoitent le spacieux espace des Gloucesters. A l’en croire, “Catherine et Meghan mènent des vies très différentes”. Ce qui selon lui risque de devenir plus flagrant avec le temps.”

Il est de bon ton de préciser que les maisons de campagne des princes sont séparées de 130 milles. La famille de William se trouve à Anmer Hall, dans le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, et Harry loue un hangar converti à Great Tew, dans le Oxfordshire.