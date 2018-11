Meghan Markle enceinte: voici la probable nounou du futur bébé royal

Meghan Markle et le prince Harry voudraient bien engager la nounou des enfants de Justin Timberlake.

Meghan Markle et le prince Harry savent déjà qui pourraient s’occuper de leur futur enfant. Il s’agit d’une nounou, et pas des moindres. Selon The Mirror, c’est une nounou d’enfants de stars. Et bien, c’est Connie Simpson, connue sous le surnom de Nanny Connie aux Etats-Unis. Elle a été conseillée au jeune couple par un autre couple très connu : Amal et George Clooney.

Auteure du livre « The Nanny Connie Way – secrets to mastering the first four months of parenthood« , traduisez : « La manière de Nannie Connie : les secrets pour réussir les quatre premiers mois de votre parentalité« , Connie Simpson est originaire d’Alabama. Elle est très connue pour avoir gardé les enfants de Cash Warren et Jessica Alba, Jessica Biel et Justin Timberlake ou encore Emily Blunt et John Krasinski.