Meghan Markle enceinte: son ex-mari Trevor Engelson de retour

L’ancien mari de Meghan Markle, épouse du prince Harry depuis mai 2018 est de retour. Comme la duchesse, Trevor Engelson a refait sa vie.

Bien avant que Meghan Markle dise « oui » au prince Harry, elle était mariée à un producteur de films et à un gestionnaire de talents à Los Angeles, Trevor Engelson. Clairement, elle est partie depuis, et maintenant, lui aussi. Après Meghan Markle, c’est au tour de Trevor Engelson, son ex-mari, de refaire sa vie. En effet, ce dernier vient de se marier à sa compagne de longue date, Tracey Kurland. Engelson aurait épousé sa petite amie Tracey Kurland. Selon le Mail on Sunday, Engelson a soulevé la question en juin 2018 dans la Napa Valley. À ce moment-là, il aurait apparemment partagé les nouvelles de fiançailles sur sa page Instagram privée avec une légende disant: « Le plus chanceux gars que je connaisse! » et « Préparez-vous à faire la fête. »