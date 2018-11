Meghan Markle enceinte: son assistante personnelle quitte brutalement son poste

La duchesse de Sussex Meghan Markle a été lâchée par son assistante personnelle. Une décision « choquante » pour l’épouse du prince Harry qui se demande quelle mouche a pu piquer Melissa.

Qu’est ce qui pourrait expliquer la démission de l’assistante personnelle de Meghan Markle? En effet, malgré sa situation enviable, un job unique et des perspectives stimulantes, l’assistante personnelle de la duchesse de Sussex a brutalement démissionné de son poste sans que ses motivations soient révélées. Selon une indiscrétion livrée via le Daily Mail par le chroniqueur royal Richard Eden, l’assistante personnelle de la duchesse de Sussex, une certaine Melissa, a brutalement quitté son poste. « Je peux révéler qu’elle a soudainement démissionné, seulement six mois après que l’Américaine est entrée dans la famille royale de par son mariage » informe le chroniqueur royal Richard Eden.

Il est clair qu’avec la naissance au printemps 2019, de son premier enfant avec le prince Harry et sa carrière royale à l’image de la récente tournée officielle du couple dans le Pacifique, Meghan Markle va avoir besoin d’une autre assistante ou tout au moins d’être bien entourée dans le futur. Mieux, les ducs de Cambridge et de Sussex sont eux-mêmes en pleine sécession et n’auront certainement de temps pour Meghan Markle.