Meghan et la Reine Elizabeth II, ce n’était pas la lune de miel

Il semble que la duchesse de Sussex n’ait pas toujours été en bons termes avec Sa Majesté après qu’un initié royal a révélé que la reine avait prévenu le prince Harry (34 ans) des exigences de Meghan concernant ses vêtements de mariage.

Âgé de 37 ans, Meghan voulait porter un diadème avec des émeraudes, mais il lui a été refusé car les origines de ces pierres précieuses ne pouvaient être retracées, rapporte le Daily Star. Dans son nouveau livre, « Charles at Seventy: pensées, espoirs et rêves », le biographe royal Robert Jobson dit qu’Harry était devenu de plus en plus agité pendant la planification du mariage, criant aux membres du personnel: « Ce que Meghan veut, Meghan l’obtient. »

«La provenance de la tiare n’a pas pu être établie. Il y avait des préoccupations qu’il aurait pu venir de Russie à l’origine », a déclaré un initié royal indiquant que «un échange houleux a poussé la reine à parler à Harry. Elle a dit: ‘Meghan ne peut pas avoir ce qu’elle veut.’ » Meghan a fini par porter un casque en diamant et en platine choisi par la reine Elizabeth II, rapporte Mirror. Kate Middleton s’est apparemment aussi heurtée à Meghan à propos du traitement réservé aux membres du personnel royal. “Meghan peut être difficile. Elle a des normes très élevées et est habituée à travailler dans un environnement hollywoodien », a révélé la source. « Le message de la reine était très fort: Meghan avait besoin de réfléchir à la manière dont elle parlait aux membres du personnel et faisait attention à suivre les protocoles familiaux », a ajouté la source.