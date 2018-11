Massimiliano Allegri: « Cristiano Ronaldo mérite le Ballon d’Or »

L’entraîneur de la Juventus milite pour que Cristiano Ronaldo remporte le Ballon d’Or et loue l’état d’esprit du Portugais depuis son arrivée. Quelques jours après l’annonce de Cristiano Ronaldo sur ses chances au Ballon d’Or, Massimiliano Allegri va dans le sens de sa star.

En marge d’un événement Adidas, l’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri a été invité à parler de Cristiano Ronaldo et du Ballon d’Or. Un sujet qu’il a abordé sans retenue, rapporté par nos confrères de Goal : « Cristiano mérite de gagner pour tout ce qu’il a fait. Les buts marqués, les trophées qu’il a remportés et ce qu’il fait cette saison. C’est un joueur de classe mondiale. Son arrivée nous amène un autre niveau. Il apporte son expérience internationale et élève le niveau de tous. »

Ce que son partenaire Miralem Pjanic a confirmé. « Ronaldo nous donne encore plus de confiance en nous. On est persuadé qu’on peut gagner toutes les compétitions auxquelles nous participons. C’est une recrue de premier rang, il s’est vraiment bien adapté. C’est un plaisir de jouer avec lui », a-t-il confié, d’après les propos relayés par AS.

Massimiliano Allegri a également parlé des objectifs de la Juventus cette saison. « Nous avons deux objectifs, a-t-il dit. Le premier, c’est la Serie A, qui est très longue et difficile. Nous devons travailler dur parce qu’il y a de grandes équipes comme Naples où Ancelotti poursuit le travail de Sarri. Il y a aussi l’Inter, qui s’est beaucoup amélioré. L’autre objectif, c’est la Ligue des champions où nous affrontons des équipes qui laissent plus de place, et qui demandent plus d’attention vu que la compétition est plus courte. » Prochain rendez-vous dans cette compétition mercredi prochain avec la réception de Manchester United.