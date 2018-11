Mariage de Meghan et Harry: cette union a coûté « six personnes » à la famille royale

Bien que la duchesse de Sussex (37 ans) se soit bien adaptée pour faire partie de la famille royale et ait gagné les faveurs de nombreux membres clés, dont la reine Elizabeth II, elle semble avoir « ébouriffé quelques plumes » parmi le personnel royal.

Depuis que l’ancienne actrice a épousé le prince Harry (34 ans) le 19 mai, six aides royales ont démissionné de leurs fonctions, la dernière en date étant son assistante personnelle, connue sous le nom de « Melissa », qui est partie après seulement six mois de service, rapporte Daily Mail. « C’est un véritable choc, pourquoi voudrait-elle quitter si rapidement un travail aussi prestigieux? », a déclaré un initié royal. Le biographe royal Robert Jobson affirme dans son nouveau livre, Charles At Seventy, que dans les jours précédant le mariage de Meghan et Harry, le futur époux était devenu très capricieux avec les membres du personnel, leur cria même dessus, rapporte Express. « Élevant sa voix à l’occasion, Harry insistait: » Ce que Meghan veut, elle l’obtient » », a écrit Jobson dans le livre.

La famille royale n’a pas encore publié de déclaration concernant le départ de Melissa, mais une source du palais a eu des mots gentils à dire à propos de l’ancienne assistante de Meghan. «Melissa est une personne extrêmement talentueuse», a-t-elle déclaré. « Elle a joué un rôle crucial dans le succès du mariage royal et elle manquera à tous les membres de la famille royale », a-t-elle ajouté. Melissa n’était pas le seul membre du personnel à avoir démissionné cette année ; la directrice royale des communications, Sally Osman, a quitté la même année, tout comme le secrétaire aux médias de la reine, Steve Kingstone, et le secrétaire personnel du duc et de la duchesse de Cornouailles, Mark Leishman, selon Insider. L’Australienne Samantha Cohen (49 ans), la secrétaire de Harry, devrait elle aussi bientôt quitter le Kensington Palace, après presque 20 ans de travail pour la famille royale. Selon le site News.com.au, Samantha a commencé à travailler au service de presse de Buckingham pour devenir par la suite secrétaire personnelle de la reine.