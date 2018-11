L’Union africaine va sanctionner les pays-membres mauvais payeurs

L’Union africaine a décidé de commencer à imposer des sanctions aux États membres qui ne respectent pas leurs engagements financiers.

Lors d’une conférence de presse dimanche à l’issue du 11ème sommet extraordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, Moussa Faki, président du syndicat, a déclaré que jusqu’à présent, jusqu’à 50% du montant attendu des contributions des Etats membres tarde à être rassemblé. « Les dirigeants ont décidé d’une série de sanctions, y compris la suspension des États qui ne versent pas leurs contributions financières annuelles des membres », a déclaré Faki. « Le premier devoir d’un Etat membre est d’apporter sa contribution », a-t-il déclaré. La contribution financière des membres est apparue dans le cadre du volet «indépendance financière» du programme de réforme de l’Union africaine, qui comprend également des paiements non statutaires de 0,2% des prélèvements à l’importation des États membres.

En outre, la réforme a introduit des structures institutionnelles allégées au sein de la Commission de l’Union africaine, notamment en réduisant le nombre de commissaires de huit à six, selon un document consulté et publié par l’agence Anadolu. Il a également été décidé de transformer le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en une agence de développement africaine et d’adopter la pratique de l’évaluation par les pairs, un mécanisme dans lequel les pays soumettent leurs performances pour discussion et examen. Le président rwandais, Paul Kagame, responsable de la conception de la réforme, a déclaré aux journalistes: « Au cours du sommet extraordinaire, beaucoup de choses ont été accomplies et de nombreuses décisions ont été prises ». Toutefois, a-t-il ajouté, de nombreuses questions en suspens ont été renvoyées au prochain sommet prévu pour janvier, toujours en Éthiopie, le siège de l’organisation.