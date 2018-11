Liga – FC Barcelone: Lionel Messi élu meilleur joueur, Cristiano Ronaldo écarté

La saison passée, Cristiano Ronaldo était encore là, mais c’est tout de même le champion d’Espagne et meilleur buteur de la saison qui a eu l’honneur de remporter le prix du Meilleur joueur de la saison de Liga 2017-2018.

Only one of these guys had to use

the floor. The G.O.A.T #PremiosMARCA2018 #SupportLeoMessi pic.twitter.com/DGNJgjuBEx

— FC BARCELONA WORLD ™ (@SupportLeoMessi) November 12, 2018