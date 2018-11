Libert Adounkpè: « plus personne ne deviendra député de façon accidentelle… » au Bénin

Libert Adounkpè, Président du Cadre de Concertation » Osons rompre » était, dimanche dernier, l’invité de l’émission sociopolitique « La Manivelle » sur Radio Esae. Il a été principalement question au cours de ce rendez-vous dominical de l’adhésion tous azimuts des partis et mouvements politiques aux grands regroupements en gestation au sein de la mouvance dans le cadre de la réforme du système partisan.

La réforme du système partisan en cours sonne progressivement le glas de la paresse en politique au Bénin. Les candidats qui ne mouillent pas bien le maillot et profitent de la générosité des autres pour se faire élire n’auront désormais que leurs yeux pour pleurer. Car, la bataille sera rude sur le terrain dans les tout prochains mois dans le cadre des prochaines joutes électorales notamment les législatives de 2019.

Et seuls les plus endurants pourront tirer leur épingle du jeu. C’est ce que pense l’invité de Tatiana Ahanda et de Jacob Yantcha sur la Manivelle, dimanche dernier. « Tous ceux qui viennent au bloc ne viennent peut-être pas par conviction mais pour un intérêt. De petits calculs. Ils se disent peut-être si je suis dans le bloc progressiste, dans ma zone, il n’y a pas de figures fortes qui pourraient rivaliser avec moi. Mais il se fait finalement que ce n’est pas lui qu’on choisit pour être candidat... », a expliqué Libert Adounkpè.

Selon lui, rien ne se fera au hasard pour le compte des prochaines batailles électorales. « On n’aura plus ceux qui viennent récupérer des choses. Ça, c’est fini ça. Personne ne deviendra plus député à l’Assemblée nationale de façon accidentelle cette fois-ci« , a insisté le Président du Cadre de Concertation « Osons rompre » avant d’ajouter que les potentiels candidats doivent être à même de prouver leur capacité de mobilisation sur le terrain. C’est dire que lentement mais surement, les opportunistes n’auront plus de droit de cité en politique au Bénin.