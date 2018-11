Les préparatifs pour le mariage de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez lancés

La rumeur des fiançailles de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez lancée lors de la dernière Coupe du monde ne laissait que peu de doute. Un quotidien portugais la confirme et révèle que le mariage se précise puisque les préparatifs ont déjà avancé.

A en croire un média portugais, Cristiano Ronaldo aurait fait sa demande en mariage à Londres à son compagne. Georgina Rodriguez aurait dit oui au quintuple Ballon d’Or.

A 33 ans, Cristiano Ronaldo va-t-il connaître le bonheur du mariage ? A en croire le journal portugais Correio da Manha, le quintuple Ballon d’Or aurait fait sa demande à Georgina Rodriguez lors de leur récent séjour à Londres. Les deux tourtereaux ont été photographiés en portant chacun une bague Cartier lors d’un dîner romantique. Une source proche du couple a validé la thèse dans les colonnes du journal. « Cristiano a déjà demandé en mariage Gio (Georgina) et le mariage aura lieu mais peu de personnes connaissent les détails. Tout ce qu’on sait pour le moment, c’est qu’elle a déjà essayé de nombreuses robes de mariée. »

En couple depuis juin 2016, le mannequin et le footballeur ont eu une petite fille il y a un an. L’Espagnole n’a d’ailleurs pas hésité à apporter son soutien à son compagnon quand l’affaire d’un présumé viol sur une Américaine en 2009 est sortie dans la presse. « Tu transformes toujours les obstacles mis sur ta route en force pour grandir et montrer à quel point tu es formidable. Merci de nous en faire profiter chaque jour », avait-elle écrit sur Instagram fin septembre. Partageant son temps entre shooting photo et femme au foyer pour s’occuper de sa fille ainsi que des quatre enfants de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez avait déjà provoqué des rumeurs de fiançailles lors de la Coupe du Monde en se présentant en tribunes avec une bague en diamant de plus de 600 000 euros.