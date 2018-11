Le Real Madrid prépare un gros coup en remplacement de Cristiano Ronaldo

Les deux joueurs les plus chers du monde, et l’un d’entre eux pourrait être dirigé vers le Real Madrid. Le Paris Saint-Germain possède actuellement les deux footballeurs les plus chers de tous les temps, Neymar et Kylian Mbappe. En conséquence, l’UEFA mène actuellement une enquête approfondie sur le club en matière de fairplay financier (FFP) qui pourrait éventuellement être contraint de vendre l’une des deux superstars.

Madrid est visiblement dégonflé depuis le départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus et a cruellement besoin d’un remplaçant de classe mondiale pour le maintenir au sommet. Selon des rapports d’AS via (Goal.com), le Real Madrid surveille de près la situation et serait sur le point de bondir au cas où le PSG serait forcé de vendre. Les deux joueurs sont d’une qualité exceptionnelle et Madrid bénéficierait indéniablement de l’acquisition de l’un ou l’autre. Le rapport suggère que Neymar serait plus susceptible de quitter le PSG, donnant ainsi à Madrid l’occasion d’atteindre son objectif de longue date de signer le Brésilien de 26 ans.