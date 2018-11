Le Nigeria appelle Israël et la Palestine à mettre fin aux hostilités

Le Nigéria a appelé Israël et la Palestine à mettre fin à toutes les formes d’hostilités entre eux et à œuvrer pour la paix dans la région.

Ibrahim Umar a fait une déclaration à l’ONU sur le « Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés ». M. Umar, conseiller principal à la Mission permanente du Nigéria auprès des Nations Unies, a déclaré: «Le Nigéria appelle Israël, la Palestine et les autres pays arabes de la région à œuvrer de concert pour atteindre l’objectif commun d’une solution à deux États fondée sur la paix et la sécurité. Les principes des résolutions pertinentes de l’ONU et du droit international. Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à une solution viable prévoyant la création de deux États, Israël et la Palestine coexistant dans la paix, avec leurs capitales respectives dans la ville sainte de Jérusalem, sur la base des frontières d’avant 1967».

Le Nigéria a réitéré son appui aux nombreuses résolutions de l’Assemblée générale sur la question. «Le Nigéria note avec préoccupation les conséquences négatives des implantations israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et le Golan syrien occupé, telles qu’elles figurent dans le rapport du Secrétaire général. La montée en flèche de l’expansion et de la consolidation des colonies de peuplement sur la Rive occidentale, y compris Jérusalem-Est, entre autres, aura un impact négatif sur le processus de paix au Moyen-Orient, dans la mesure où elles affectent la continuité et la viabilité d’un futur État palestinien souverain ». Il ajoute que «le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a noté que les démolitions, les expulsions forcées et la menace de violence émanant de colons israéliens en Palestine occupée et dans le Golan syrien occupé violaient leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne palestinienne ».

Umar indique que son pays est inquiet et très préoccupé par le fait que les déplacements des palestiniens dans les colonies sont restreints ce qui, pour lui, constitue un vecteur de conséquences négatives sur leurs droits humains et leur qualité de vie. Le Nigéria a salué les conclusions et les recommandations du Secrétaire général et a appelé Israël à mettre fin à toutes les activités de développement des colonies et activités connexes dans le territoire palestinien occupé et à en inverser la tendance. Cela inclut Jérusalem-Est, ainsi que le Golan syrien occupé, conformément aux résolutions de l’ONU, notamment la résolution 2334 du Conseil de sécurité de 2016.

«Le Nigéria appelle Israël à cesser toute expansion des colonies de peuplement pour le simple fait qu’elles modifient le caractère, le statut et la composition démographique des territoires touchés. Nous pensons que le gel des colonies par Israël est essentiel pour l’instauration de la paix entre Israël et la Palestine, afin de coexister côte à côte en tant que deux États indépendants viables », a-t-il déclaré.

Le Nigéria a pris note de la situation humanitaire alarmante en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza. Il a déclaré que la situation dans la bande de Gaza et le quasi-effondrement de ses infrastructures imposées par le blocus israélien et que les actions militaires devraient préoccuper gravement la communauté internationale. La délégation nigériane a appelé à la levée du blocus et au rétablissement de la circulation des personnes et des biens à destination et en provenance de Gaza.