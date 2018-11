Laeticia Hallyday revient sur Instagram le «coeur brisé» par un nouveau drame

Après près d’un an d’inactivité, la veuve de Johnny Hallyday a fait son retour sur Instagram. Touchée par les événements tragiques qui touchent Malibu, Laeticia fait passer un message fort.

Après la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre 2017, Laeticia avait préféré prendre du recul avec les réseaux sociaux. Si elle s’y connectait de temps en temps pour laisser un « j’aime » ou un commentaire, la veuve du Taulier ne postait plus de contenu sur son compte… sauf le 19 octobre dernier où elle dévoilait un extrait du clip J’en parlerai au diable, extrait de l’album posthume de son mari, Mon pays c’est l’amour. Un retour bref, puisque la maman de Jade et Joy ne s’était plus manifestée depuis. Sauf que de récents événements tragiques ont poussé Laeticia Hallyday à faire son comeback. Touchée par les incendies qui ravagent actuellement la Californie, la veuve du Taulier a posté trois stories avec un message fort pour ses abonnés.

Elle les invite à « prier pour Malibu, alors que nous sommes témoins des premières conséquences du changement climatique » avant d’indiquer, sur une deuxième photo, avoir le « cœur brisé ». Elle conclut en reprenant le message très touchant d’un sinistré auquel elle n’ajoute rien. « Aux familles et à la communauté que j’ai connue toute ma vie, je vous aime et j’espère que vous êtes en sécurité. Moment surréaliste de frapper aux portes des voisins et de libérer les chevaux de leurs étables », écrit Isac Sindell. Une déclaration partagée par une Laeticia Hallyday très touchée par ce drame.