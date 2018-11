Laeticia Hallyday remerciée par l’UNICEF

Laeticia Hallyday qui a été durant 10 ans l’ambassadrice de charme pour l’UNICEF, s’est fait gonfler sa côte de popularité. Car elle a fait connaitre les combats de ladite organisation au grand public. Mais malheureusement, cette collaboration a été stoppée.

Suite à la succession conflictuelle de Johnny, son mari, Laeticia Hallyday est au cœur d’un scandale en France. Elle est passée de veuve blanche à veuve noire, à cause de la guerre ouverte entre Laura Smet et David Hallyday. Mais la maman de Joy et de Jade faisait déjà objet de polémique avant la mort du rockeur. L’on a appris dans « Laeticia, la vraie histoire » que la collaboration de celle-ci avec l’UNICEF a été rompue suite à la publication de ses photos dénudées. Des photos volées sur une plage qui a obligé l’antenne de l’ONU à se séparer de son ambassadrice… A en croire les sources citées dans le livre, l’organisation « souhaitait par ailleurs une figure plus internationale pour la représenter à l’étranger » ; raison pour laquelle Laeticia Hallyday a été remerciée.

Par ailleurs, elle a été une marraine en or pendant 10 ans à cause de ses voyages sur Cambodge en passant par Mozambique puis Madagascar. La belle preuve, Christine Chevalier, responsable de la communication de l’UNICEF la félicitait dans les colonnes de Grazia : « Elle nous a fait une image magnifique, nous a conduits sur les JT. Elle a appris et a été très généreuse avec son temps et ses dons. Je n’ai jamais vu ça en trente ans de carrière ! Pour Urgence Haïti, elle et son mari ont tout de suite signé un gros chèque pour ceux qui avaient tout perdu« . Et pour conclure, elle ajoute : « Je n’ai jamais senti qu’elle faisait cela pour son image« . Des aveux qui devraient faire taire les critiques…