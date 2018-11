La sulfureuse Kim Glow devenue « chrétienne évangélique » supprime ses photos sexy sur Instagram

C’est terminé les clichés vulgaires, les photos très hot de son Instagram et les scandales en tout genre. Il y a quelques jours, Kim Glow a surpris tout le monde en annonçant se convertir à l’église Chrétienne Evangélique.

Connue pour sa vulgarité et ses photos nue, Kim Glow a décidé de changer de vie et de devenir chrétienne évangéliste. Il faut dire que le passé sulfureux de la jeune femme et les scandales à répétition détonnent dans ce nouveau choix de vie. C’est pourquoi la jolie brune a pris la décision de supprimer tous les clichés vulgaires et très hot de son Instagram.

Kim Glow, habituée des scandales en tout genre, la jeune femme ne se souciait pas de ce qu’on peut penser d’elle. Mais, après cette conversion, et face aux critiques de la toile, l’ex candidate de télé-réalité explique son choix !

Elle avoue : » Moi l’ennemi m’a fait croire pendant des années que je n’étais bonne qu’à montrer mes fesses, que sans ça je perdrais tout. C’est des choses pourries qu’il te met dans la tête pour te polluer, pour te souiller… Le Seigneur a entendu mon appel sincère et il m’a fait comprendre à quel point je suis une personne merveilleuse avec un cœur énorme et qu’il va se servir de moi, de ma notoriété. (…) Je sais que je vais subir beaucoup d’attaques mais j’ai derrière une église solide (…). ».

Pour être en accord avec ses nouvelles convictions, la sudiste a donc pris les devants et a décidé de supprimer ses photos les plus osées : » (…) Peu importe le passé, l’essentiel est de se repentir d’un coeur sincère le jour venu. Je vous expliquerai comment j’ai été touché par le Saint Esprit et quand le moment sera venu. Le Seigneur pourra parler à travers moi (…) préparez-vous ! Alors oui je suis sur le chemin, oui personne n’est parfait, oui je fais la promotion d’une machine de sport où je montre mes fesses. Ben maintenant c’est pour le travail, avant c’était tous les jours pour le plaisir ».

Kim Glow, née le 17 novembre 1985 en France, de son vrai nom Sophie Laune, a été la STAR des Marseillais. Devenue une star de la télé-réalité, elle en profite pour revenir dans la saison suivante Les Marseillais à Rio, pendant laquelle elle vit avec Roman une relation amoureuse qui tiendra en haleine les fans de l’émission.

Dans les différentes saisons, elle a tenté de devenir chanteuse et surtout, de trouver le grand amour. Mais, Kim a décidé de quitter W9 pour rejoindre NRJ 12. La belle est la nouvelle star de la saison 9 des Anges. Et sa plastique de rêve va faire fantasmer plus d’un candidat à Miami. Surtout que Kim aime toujours se dénuder, comme elle le montre régulièrement sur son compte Instagram.

Les internautes ont très vite remarqué ce qui se tramait et n’ont pas hésité à faire part de leurs interrogations mais aussi de leur ressenti sur les réseaux sociaux.

Elle a pete un câble kim glow pic.twitter.com/4Ffovbftpb — HOE 🇳🇴 (@LeYananas) October 31, 2018

Kim Glow je viens de voir qu’elle a décidé de se tourner vers Dieu, j’espère qu’elle finira vraiment par aller mieux et s’apaiser et que c’est pas juste pour faire parler d’elle — IndiyanaDjo (@AlcatrazGal97) October 24, 2018

Elle est en pleine évangélisation depuis deux semaines jpp https://t.co/rpooKW7Qec — M. (@couchloukoum) October 31, 2018