La réaction gênante du prince Harry en présence de son ex Jenna Coleman et Meghan Markle (vidéo)

Lors de sa première tournée royale avec Meghan Markle, le prince Harry a eu une rencontre maladroite avec l’une de ses ex petites amies.

Le prince Harry a toujours entretenu de bonnes relations avec ses anciennes compagnes. Des témoins l’ont vu ignorer Jenna Coleman, et se trouver particulièrement gêné par sa présence. Selon l’information révélée par une source royale et relayée par Nouvelles RFI, le prince Harry aurait rencontré son ex Jenna Colman à l’occasion de l’inauguration de la nouvelle Soho house dans le cadre d’un échange assez maladroit. « Harry a du passer devant Jenna pour se rendre à sa table et à celle de Meghan » rapporte la même source à Vanity Fair. A l’en croire, c’était assez gênant et certains clients en ont parlé.

« Jenna baissa les yeux pendant que Harry regardait droit devant lui pendant que Meghan ne semblait pas s’en rendre compte. Elle était assise pendant le petit déjeuner avec un sourire sur son visage mais Harry avait l’air un peu mal à l’aise » rapporte le média.

Et pourtant, durant son voyage à Amsterdam avec Meghan Markle en septembre 2018, le prince Harry a fait une rencontre dont il se serait bien passé. Le prince Harry et Jenna Coleman ont eu une liaison amoureuse de quelques mois en 2015 avant que celui-ci ne rencontre Meghan Markle.