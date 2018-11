Kim Kardashian accusée d’avoir aminci sa fille (photos)

Kim Kardashian aurait aminci sa fille sous Photoshop. C’est ce que pense nombre d’internautes qui l’accuse d’avoir retouché une photo de sa fille.

Le cliché au cœur du scandale est l’un des derniers partagé par Kim Kardashian sur son compte Instagram, qui ne s’attendait sûrement pas à énerver ses followers. Il s’agit en effet, d’un cliché sur lequel, Kim Kardashian pose à côté de North et Saint et publiée par la star suivie par plus de 118 millions d’abonnés qui crée le débat. « Arrêtes de photoshopper les enfants, es-tu malade ? Tu devrais plutôt photoshopper ton corps étrange et pas ce petit ventre de fillette. Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? » peut on lire dans les commentaires.

Suite au polémique, le tabloïd britannique The Sun s’est procuré l’image originale et révèle que l’enfant y apparaît effectivement avec un peu plus de ventre. Pour calmer les ardeurs, la star de télé-réalité s’est exprimée sur son site Internet en niant avoir eu recours à Photoshop.

« Je subis apparemment une polémique avec Photoshop. C’est ridicule. J’ai simplement reposté sur Instagram la photo qu’une fan page avait déjà publiée. Je n’ai fait que rajouter un filtre dessus »

Reste à savoir si Kim, la grande adepte des logiciels de retouches pour être toujours parfaite a pu calmer la colère de ses followers.