Kate Middleton et le prince William: bientôt leur quatrième enfant?

Seulement sept mois après la naissance du prince Louis, Kate Middleton et le prince William attendraient leur quatrième enfant

Le quatrième enfant de Kate pourrait bientôt fait son entrée dans la famille royale. Selon la bonne nouvelle annoncée par les bookmakers anglais, la femme du Prince William serait enceinte de son quatrième enfant. Si l’information venait a être vérifiée, ce projet de la duchesse ajouté à la grossesse de Meghan Markle agrandira à coup sûr la famille royale.

Pour Harry Aitkenhead, spécialiste des paris en tous genres en Angleterre, Kate Middleton va accueillir son quatrième enfant dans les prochains mois. Très sûr de ce qu’il avance, elle confie à « The Express » qu’il est tout à fait possible, que Kate Middleton et le prince William veuillent agrandir leur famille avec un quatrième bébé. «On a vu passer quelques paris ces deux dernières semaines et il y a un réel intérêt des parieurs sur la famille royale depuis l’annonce de la grossesse de Meghan Markle. »

On se rappelle que le magazine Life and Style avait déjà révélé certains indices non négligeables : « Elle porte à nouveau des vêtements amples, évite l’alcool et craint le curry, ce qu’elle fait souvent lorsqu’elle est enceinte».