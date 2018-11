Justin Verlande: le mannequin Kate Upton accouche de son premier enfant (photo)

Dans une publication sur son compte Instagram, le mannequin Kate Upton a annoncé à ses fans qu’elle a donné naissance à son premier enfant.

Le sportif Justin Verlander découvre enfin les joies de la paternité et des couches à changer. C’est sur Instragram que le mannequin a annoncé dimanche 11 novembre qu’elle accueille donc une petite fille. Il y a quelques jours, elle rappelait déjà à ses fans qu’elle sera bientôt maman. «Je me suis mariée à mon meilleur ami et à l’amour de ma vie. Et pour célébrer notre amour et notre première année de mariage, nous nous apprêtons à accueillir un nouveau membre dans notre famille», a écrit la femme du joueur de Baseball Justin Verlander.

Le couple s’est marié depuis 4 ans mais ignorait qu’il aurait leur premier enfant deux jours après leur anniversaire. Kate Upton a donc partager un faire part des plus sobres sur sa page Instagram. «Genevieve Upton Verlander », a-t-elle tout simplement indiqué sous un cliché de la petite fille, né le 7 novembre 2018.