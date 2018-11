Johnny Hallyday: son fils David brise avec pudeur le silence sur sa mort

David Hallyday a finalement rompu le silence pour la première fois depuis la mort de son père Johnny.

Dans une interview accordée à LCI, dans l’émission « Sept à Huit », David, le fils de Johnny Hallyday a évoqué la mort du chanteur. Dans son intervention, il a passé en revue, ses derniers jours, son décès, la bataille judiciaire avec Laeticia. En plus de regretter n’avoir pas pu dire au revoir à son père, David indique avoir l’impression qu’on ait sali son image.

A l’en croire, le staff médical a effectivement refusé qu’il puisse se rendre à son chevet. “J’étais à Marnes-la-Coquette l’après-midi qui précède sa mort mais je n’ai pas pu le voir. J’ai passé la journée à attendre de pouvoir rentrer dans son bureau où il était hospitalisé, et je n’ai pas pu le faire. Ce sont les personnes du staff médical qui me l’ont interdit, je pense qu’elles avaient des consignes de Laeticia” a t-il expliqué.

De la polémique autour de l’héritage…

Au cours de cette longue interview de dix-huit minutes réalisée par Stéphanie Davoigneau, David fait l’éloge de son père avant d’évoquer la polémique autour de l’héritage. Pour le chanteur de 52 ans, Johnny Hallyday est « un très bon père », « un mec génial ». Sur la polémique sur l’héritage, David estime que beaucoup de gens parlent d’argent alors « qu’un héritage c’est la preuve qu’on a existé« . Aussi, a t-il fait quelques doléances : « Je demande simplement le droit moral de nous quatre, voilà, que ce soit partagé entre nous quatre, qu’on puisse avoir le droit de gérer son image, d’avoir en tout cas un droit de regard sur son image, et personnellement sur ce qui me liait avec lui, c’est-à-dire la musique et rien du reste ».

Notons que ce qui lui manque le plus depuis la mort de son père, est de « regardez des films d’horreur (avec son père, Johnny, ndlr) jusqu’à 5 heures du matin.. là on était peinard ». Avec sa sœur Laura Smet, David a récemment engagé une procédure en justice pour contester le testament de leur père rédigé sous l’empire de la loi californienne, qui lègue l’ensemble des biens à Laeticia et à leurs deux petites filles.