« J’ai mis tous les ingrédients de mon côté pour remporter le Ballon d’Or »

Kylian Mbappé a annoncé qu’il attend le vote des journalistes, qui a pris fin hier vendredi, avec la certitude du devoir accompli. L’attaquant du PSG espère que sa victoire avec les bleus au Mondial sera un argument décisif. Une déclaration faite le jeudi 8 novembre 2018 à l’AFP.

A deux jours de la clôture des votes, Kylian Mbappé a évoqué ses chances de remporter le Ballon. Grâce à ses performances lors de la Coupe du monde, Kylian Mbappé pense qu’il pourrait remporter ce prestigieux prix. Tout en espérant remporter la plus haute récompense individuelle, l’attaquant français affirme toutefois que le destin n’est désormais plus entre ses mains et que la victoire en Coupe du Monde peut faire la différence afin de mettre momentanément fin à la suprématie de l’ère Messi-Ronaldo. Il faut rappeler que l’international français âgé de 19 ans, a aidé la France à remporter la Coupe du Monde en Russie, avec 4 buts, dont un en finale contre la Croatie. Il a été élu meilleur jeune Joueur du tournoi et il est actuellement le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 11 buts.

En ce qui concerne les deux stars mondiales du football, Messi et Ronaldo ont remporté les 10 derniers Ballons d’Or et même si Mbappé a admis qu’ils sont toujours les meilleurs, il est convaincu que le Ballon d’Or ira à quelqu’un d’autre.

« Personne ne fait mieux pour l’instant et on ne peut pas dire que c’est la fin de leur ère parce que ça ne finira que quand quelqu’un d’autre fera mieux qu’eux », a confié Kylian Mbappé à l’AFP, la vielle de la clôture du vote d’environ 200 journalistes qui consacrera le meilleur joueur du monde, le 3 décembre prochain.

« Je ne pense pas que l’un d’eux remportera le Ballon d’Or cette année, car c’était une année de Coupe du monde, et la Coupe du monde prime », a-t-il ajouté.

En voulant savoir davantage sur ses chances de gagner le Ballon d’Or, l’international du PSG a déclaré :