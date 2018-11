Jade Hallyday: son message lourd de sens contre son demi-frère David

Outrée par son demi-frère David Hallyday, Jade Hallyday, 14 ans, lui a adressé un message lourd de sens lundi 19 novembre 2018.

Au lendemain de la première prise de parole par David Hallyday à la télévision sur la mort de son père, Jade Hallyday, sa demi-sœur, a publié un message pour le moins ambigu sur instagram: « Mon cher papa, ta lumière est en nous, ta force et ton courage nous portent à jamais. Maman, Joy et moi, nous t’aimons et tu nous manques tellement tous les jours. Parce que l’amour est plus fort que les mensonges». Pour elle « L’amour est plus fort que les mensonges ». A en croire ses propos, son frère David dupe le public.

Pour David halliday dans son entretien de 18 minutes accordé à LCI, Johnny Hallyday aurait été très content de voir ses enfants malgré la fatigue, contrairement à ce qu’avance le clan adverse. En larmes, David Hallyday affirmait ne pas avoir vu son père le dernier jour de sa vie malgré qu’il soit resté toute la journée dans la demeure de Marnes-la-Coquette sans même apercevoir sa belle-mère.