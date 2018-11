Intervention française en Libye : enfin la vraie motivation de Sarkozy révélée ?

La réponse à la question que tous les africains se posent, sans en avoir réponse concrète et infaillible, concernant le réelle mobile de l’intervention de la France aidée de l’OTAN en Libye, pourrait bien se trouver dans un simple message électronique.

Il y a peu, des messages électroniques (mails) de l’ex-première dame américaine Hillary Clinton, ont été rendues publiques et, chose remarquable et surprenante, un de ces messages révèle la face cachée de cette fameuse intervention militaire des européens en Libye. Ils (les européens) disaient vouloir protéger les populations du massacre et de la dictature de Kadhafi ; ce n’était en fait qu’un prétexte pour empêcher le guide libyen d’atteindre son objectif « d’unir l’Afrique », afin de permettre à ce continent de prospérer et de sortir totalement de l’impérialisme.

En effet, dans un des mails de Clinton, datant du 2 avril 2011, on pouvait clairement lire : « Le gouvernement de Kadhafi détient 143 tonnes d’or et une quantité semblable d’argent…. Cet or a été accumulé avant la rébellion actuelle et était destiné à être utilisé pour établir une monnaie panafricaine basée sur le dinar or libyen. Ce plan a été conçu pour proposer aux pays d’Afrique francophone une alternative au Franc CFA. »

Selon ce que rapportent certains médias, ce projet de Kadhafi serait tombé dans les mauvaises oreilles, celles d’officiers de renseignement français, quelques temps après l’insurrection à Bengazi. Une nouvelle qui selon des informateurs, a motivé la décision de Nicolas Sarkozy, alors président de la France, à engager son pays, entraînant avec lui l’OTAN, dans une guerre ciblée contre Kadhafi en personne. Une fois les objectifs atteints, les autres intérêts non moins importants comme le pétrole, sont rentrés dans la balance.