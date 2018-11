Idriss Alba élu homme le plus sexy du monde 2018 (photos)

L’acteur Idris Elba est l’homme le plus sexy de 2018. Il vient de détrôner le gagnant de l’année dernière, Blake Shelton, comme il l’a annoncé lors de son apparition dans «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» le lundi 5 novembre 2018.

« J’ai pensé : ‘Sérieusement ? Il n’y a pas moyen. Vraiment? », a confié l’acteur britannique de 46 ans à People. « Je me suis regardé dans le miroir, je me suis examiné. Je me suis dit : ‘Oui, tu es plutôt sexy aujourd’hui », plaisante-t-il. « Mais pour être honnête, c’était juste un sentiment agréable. C’était une bonne surprise – ça booste mon ego, c’est certain. » a-t- il ajouté. Dans l’euphorie, Idriss Alba a partagé la couverture du magazine sur Instagram, et s’est dit très honoré et reconnaissant.

La star est surtout connu pour ses rôles dans The Wire, Luther et Beasts of No Nation. Idriss Alba a repris son rôle de Heimdall dans les Avengers : Infinity War cette année et a joué le rôle de Walter dans la sitcom In the Long Run de Sky, tout en faisant ses débuts en tant que réalisateur avec Yardie.

Aussi la star britannique jouera dans la 5 ème série de Luther, aux côtés de Hobbs and Shaw et de Turn Up Charlie de Netflix. Il sera également en action pour le rôle de Macavity dans l’adaptation cinématographique de Cats.

Parmi les acteurs élus par le magazine «People» comme les plus sexy depuis le lancement de ce prix en 1985, on retrouve Dwayne Johnson, David Beckham, Chris Hemsworth, Adam Levine, Channing Tatum et Blake Shelton.