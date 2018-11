Honfleur: Emmanuel Macron en mode Tom Cruise dans Top Gun (photo)

Le président Emmanuel Macron a, lors de son weekend à Honfleur en compagnie de Brigitte Macron, adopté le look de Tom Cruise dans Top Gun.

En visite sur la Ferme Saint Siméon, à Honfleur, Emmanuel Macron a délaissé son costume de président pour un look beaucoup plus décontracté, qui rappelle sans aucun doute, le héros du film Top Gun… Seulement, il a surpris ceux qui s’attendaient à le voir guindé dans un costume. Habillé d’un col roulé et d’un blouson d’aviateur en cuir rappelant celui de Tom Cruise dans Top Gun, Emmanuel Macron a rappelé qu’à 40 ans, il restait le plus jeune président de la Ve République. On se rappelle qu’en juillet 2017, déjà, le président osait enfiler une combinaison de pilote, alors qu’il visitait la base aérienne d’Istres.

Alors qu’il confiait il y a quelques jours, à ses plus proches collaborateurs qu’il était très épuisé et au bord du gouffre, le président Emmanuel Macron ne pourra certainement pas se reposer avec son épouse Brigitte. En effet, dans les rues de Honfleur ce 1er novembre 2018, photographes et passants se bousculaient pour rendre un cliché ou simplement croiser les stars du jour : Emmanuel et Brigitte Macron. «Ça fait plus de 20 ans que je suis là tous les 1er novembre et j’y tiens » rappelle le président.

Pour leur déjeuner au Bistrot des Artistes – restaurant bien connu du couple, les habitants d’Honfleur se sont pressés en masse jusqu’à la place Sainte-Catherine.