Ghana: Le frère d’Asamoah Gyan recherché par la police

Baffour Gyan le frère aîné de la star ghanéenne de football Asamoah Gyan est recherché par la police du Ghana. Pour cause, il a saisi le passeport et autres documents de voyage de sa belle-sœur Gifty Gyan et de ses trois enfants.

Le frère aurait saisi le passeport, le permis de séjour britannique et une assurance maladie de la femme de son frère et de ses enfants après les avoir incité à prendre l’avion pour le Ghana depuis le Royaume-Uni, où les enfants fréquentent. D’après les rapports de la police d’East Legon, Baffour Gyan semble inventer des histoires, après avoir d’abord dit à la police du tribunal d’Accra, lors d’une audience préliminaire, que des voleurs avaient fait irruption dans sa voiture pour voler les documents de voyage, mais quand on lui a demandé d’apporter la voiture pour examen, il a dit qu’il ne pouvait pas trouver les documents.

Une situation qui a obligé les avocats de Gifty Gyan a porté plainte officiellement en estimant que seul le tribunal pouvait faire voir claire dans l’histoire. La police d’East Legon affirme que Baffour Gyan n’a pas répondu aux appels à comparaître.

Pour rappel Asamoah Gyan et son épouse ont récemment fait objet de débat sur la toile suite une poursuite intentée par Gyan devant un tribunal d’Accra. La star ghanéenne demande le divorce à sa femme et exige un test de paternité pour ses trois enfants.