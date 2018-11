Ghana: le footballeur Asamoah Gyan exige un test de paternité pour ses enfants

L’attaquant Asamoah Gyan, actuel capitaine des Black Stars (Ghana), a entamé une procédure de divorce d’avec sa femme. Asamoah Gyan, aurait demandé le divorce à son épouse, Gifty Gyan, devant la division du divorce et des affaires matrimoniales de la Haute Cour d’Accra.

Le footballeur Asamoah Gyan veut non seulement divorcer mais demande un test ADN pour prouver qu’il est le père de ses enfants. En effet, Asamoah Gyan et Gifty sont mariés depuis cinq ans. Mais, les rumeurs laissent à entendre que leur couple traverse un moment difficile. Selon des sources proches de la famille, le comportement de l’attaquant a changé après qu’il partage ces derniers moments avec une femme d’affaires qui est basée à Accra.

Cette femme a été vu pour la première fois en juin 2018 par l’épouse d’Asamoah Gyan lors de l’inauguration de son nouveau bar sportif situé à Osu, à Accra. Comme cerise sur le gâteau, la même femme a été mentionnée comme l’épouse d’Asamoah Gyan quand Emmanuel ‘Game Boy’ Tagoe a disputé son dernier combat pour défendre son titre mondial IBO ce mois-ci. Lorsque les rumeurs ont commencé à faire le tour de la toile cette même année au sujet d’une liaison amoureuse entre l’attaquant et la femme d’affaires, cette dernière a tout démenti.

Elle a expliqué que sa relation avec Gyan était purement professionnelle car elle possède une propriété qui abrite l’une des sociétés du footballeur. Mais une enquête de GhanaWeb révèle que la relation entre la femme d’affaires et Asamoah Gyan est au-delà de la relation « propriétaire-locataire », car les deux sont actuellement ensemble et vont se marier après son divorce. Nous apprends GhanaWeb.