Ghana: Asamoah Gyan brise le silence sur son divorce d’avec son épouse Gifty

L’international footballeur ghanéen Asamoah Gyan nie avoir demandé le divorce auprès de son épouse Gifty.

Le footballeur Asamoah Gyan a décidé de faire des clarifications sur son mariage qui suscite la polémique depuis quelques jours. Selon le capitaine des Blackstars, il est vrai que son mariage avec Gifty est actuellement sur les rochers et il était devant un tribunal pour l’annulation de leur mariage et non pour demander le divorce tel que rapporté dans la presse. Dans un communiqué signée de l’avocat, M. Edwin Kusi Appiah, le footballeur invite la presse à savoir raison garder.

« Notre client a noté le niveau de désinformation ainsi que la tentative voilée et parfois ouverte de discréditer lui, sa famille et / ou ses amis. C’est pourquoi nous écrivons pour et au nom de M. Asamoah Gyan sur des sujets qui ont été portés à son attention parce qu’ils ont été largement diffusés et ont fait l’objet de nombreuses discussions dans les médias à travers le pays. « indique le communiqué. A l’en croire, le joueur n’a aucun intérêt à discuter de son mariage en public mais la seule correction qu’il souhaite apporter est que le processus en cours devant une haute cour d’Accra n’est pas une demande en divorce, mais un processus en annulation.