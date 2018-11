Gabon: la santé du président Ali Bongo au cœur de la controverse

Au Gabon, l’état de santé du président Ali Bongo est au cœur des polémiques. Alors qu’il n’y a pas de psychose particulière à Libreville, l’agence de presse Reuters a parlé lundi d’un AVC, la Lettre du continent affirme que le chef de l’Etat gabonais aurait été victime d’un œdème cérébral.

Contrairement à la mort du président Ali Bongo annoncée par certaine presse, le président Ali Bongo se repose à l’hôpital du roi Faycal à Riyad en Arabie saoudite depuis mercredi. Selon RFI, à la présidence, on refuse de faire le moindre commentaire et l’on s’en tient à l’information selon laquelle, il se repose. «Ça me préoccupe vraiment parce que c’est le président et puis parce qu’on craint le pire dans le cas où il arrive malheur. Le pays bougerait », relate une jeune femme. «Il est possible qu’il soit mort, il est aussi possible qu’il revienne en état d’invalidité pour ne plus gérer le pouvoir » ; « en fait, c’est ça qui fait l’incertitude qu’on vit tous au Gabon, la rumeur qui persiste» a confié les populations relayées par RFI. Dans le quartier PK6, les habitants interrogés par RFI sous couvert d’anonymat, sont pessimistes.

« On est en train de nous mentir sur quelque chose. Mais pourquoi on ne nous montre pas les images de son état ? S’il est assis dans une salle d’hospitalisation ou s’il est couché… Il faut qu’on nous le montre ! Mais on dit que le cas n’est pas alarmant. Mais c’est alarmant, pour nous c’est alarmant ! C’est notre président ! » ; « nous avons eu ça en 2009, lorsque le président de la République Omar Bongo est parti. Il avait eu un malaise. Donc mon souhait c’est qu’il revienne en forme, sur ses deux pieds » ; « c’est un président mal élu que beaucoup de gens n’aiment pas au Gabon. J’ai des amis qui prient pour qu’il ne revienne même plus jamais. C’est triste, mais pour certains ici c’est la solution » ; « le chef de l’Etat est un être humain. Moi, je ne peux pas spéculer ou bien encourager, anticiper la mort d’un individu. Ça, je ne suis pas d’accord». RFI

Pour un directeur de publication, il y a très peu d’articles sur le sujet, car les journaux évitent la fermeture de leur structure. «Tout le monde cherche un angle d’accroche. On préfère se montrer prudent car nos journaux pourraient être rapidement fermés », confie un directeur de publication à RFI.