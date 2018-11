Fusillade sur les rappeurs 6ix9ine, Kanye West et Nicki Minaj en plein tournage (vidéo)

L’un d’eux a apparemment dit: «Nous avons eu 30 secondes», avant que l’autre ne réponde «OK», rapporte TMZ.

Les vidéos de surveillance dévoilent le duo tirer au-dessus du mur. TMZ rapporte qu’ils utilisaient deux véhicules distincts, l’un a fait demi-tour pour éviter la caméra tandis que l’autre conduit juste à côté de la caméra. Pour le média américain TMZ, Tekashi de son vrai nom Daniel Hernandez et West étaient tous deux à l’intérieur de la maison lorsque la fusillade s’est produite. Personne n’a été blessée dans la fusillade mais une balle a traversé la fenêtre d’une chambre. Le média rapporte que le rappeur 50 Cent, qui semblait ne pas être présent lors du tournage, a posté vendredi matin une photo du verre brisé par une balle avec en légende “maintenant, quelqu’un a tourné la vidéo de mon fils à Los Angeles.”

La même source rappelle que de ce côté du pays, c’est à dire, la Californie, 6ix9ine n’est pas le bienvenue puisqu’il est en embrouille violente avec les membres un gros gang hyper dangereux des Etats-Unis, qu’on appelle Les Bloods…

Thank you for everyone’s prayers. Our family is safe and close

— ye (@kanyewest) November 9, 2018